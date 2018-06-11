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Винищувачі НАТО за тиждень 8 разів супроводили військові літаки РФ

Понеділок, 11 червня 2018, 18:50

Винищувачі НАТО за тиждень вісім разів піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводити над Балтійським морем 12 російських військових літаків.

Про це повідомляє портал Delfi.

Так, 4 червня літаки НАТО ідентифікували російський літак-розвідник Іл-20 і винищувач Су-24МР. Обидва літаки летіли з основної частини Росії в Калінінградську область.

5 червня натовські винищувачі піднімалися в повітря чотири рази: був ідентифікований і супроводжений транспортник Ан-12, згодом - два винищувачі Су-24, що летіли в Калінінградську область, а також транспортні літаки Ан-26 і Ан-12, що летіли з Калінінградської області на материкову частину Росії, а також летіли з Калінінградської області і поверталися туди два винищувачі Су-27.

9 червня повітряна поліція НАТО тричі супроводила російські літаки - це був розвідувальний літак Іл-20, транспортний Ан-26, винищувач Су-24.

За даними Міноборони Литви, активність російських військових літаків над Балтикою фіксується другий тиждень поспіль. В останній тиждень травня натовські винищувачі супроводжували 16 російських літаків.

Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії.

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