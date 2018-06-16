В результате взрыва в Афганистане погибли 17 человек
Суббота, 16 июня 2018, 17:30
В афганской провинции Нангархар прогремел взрыв на собрании сил безопасности Афганистана, представителей "Талибана" и гражданских.
Об этом сообщает TOLO News.
Взрыв произошел во время празднований по случаю перемирия между силами безопасности и "Талибаном".
По данным местных властей, в результате взрыва погибли 17 человек, в том числе военные, талибы и мирные жители. Много людей получили ранения.
Сообщается, что взрывчатка сдетонировала в одном из автомобилей "Талибана".
Стоит отметить, что перемирие распространяется только на "Талибан", правительство продолжает вести борьбу с другими террористическими группировками. В провинции Нангархар, в частности, активно действуют боевики "Исламского государства".
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