В результаті вибуху в Афганістані загинули 17 осіб
Субота, 16 червня 2018, 17:30
В афганській провінції Нангархар прогримів вибух на зібранні сил безпеки Афганістану, представників "Талібану" та цивільних.
Про це повідомляє TOLO News.
Вибух стався під час святкувань з нагоди перемир’я між силами безпеки і "Талібаном".
За даними місцевої влади, в результаті вибуху загинули 17 людей, в тому числі військові, таліби та мирні жителі. Багато людей отримали поранення.
Повідомляється, що вибухівка здетонувала в одному з автомобілів "Талібану".
Варто зазначити, що перемир’я поширюється лише на "Талібан", уряд продовжує вести боротьбу з іншими терористичними угрупованнями. У провінції Нангархар, зокрема, активно діють бойовики "Ісламської держави".
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