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В результаті вибуху в Афганістані загинули 17 осіб

Субота, 16 червня 2018, 17:30

В афганській провінції Нангархар прогримів вибух на зібранні сил безпеки Афганістану, представників "Талібану" та цивільних.

Про це повідомляє TOLO News.

Вибух стався під час святкувань з нагоди перемир’я між силами безпеки і "Талібаном".

За даними місцевої влади, в результаті вибуху загинули 17 людей, в тому числі військові, таліби та мирні жителі. Багато людей отримали поранення.

Повідомляється, що вибухівка здетонувала в одному з автомобілів "Талібану".

Варто зазначити, що перемир’я поширюється лише на "Талібан", уряд продовжує вести боротьбу з іншими терористичними угрупованнями. У провінції Нангархар, зокрема, активно діють бойовики "Ісламської держави".

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Афганістан
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