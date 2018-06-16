В результаті вибуху в Афганістані загинули 17 осіб

В афганській провінції Нангархар прогримів вибух на зібранні сил безпеки Афганістану, представників "Талібану" та цивільних.

Про це повідомляє TOLO News.

Вибух стався під час святкувань з нагоди перемир’я між силами безпеки і "Талібаном".

За даними місцевої влади, в результаті вибуху загинули 17 людей, в тому числі військові, таліби та мирні жителі. Багато людей отримали поранення.

Повідомляється, що вибухівка здетонувала в одному з автомобілів "Талібану".

Варто зазначити, що перемир’я поширюється лише на "Талібан", уряд продовжує вести боротьбу з іншими терористичними угрупованнями. У провінції Нангархар, зокрема, активно діють бойовики "Ісламської держави".