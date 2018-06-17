Греция и Македония в воскресенье подпишут соглашение об изменении названия

Греция и Македония 17 июня подпишут соглашение об изменении названия бывшей югославской республики, которое положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Об этом сообщает Ekathermini.

Соглашение в воскресенье должны подписать министры иностранных дел двух стран.

Церемония состоится в греческом регионе Преспес, известном своими озерами, который граничит с Македонией и Албанией.

В церемонии примут участие греческий премьер Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев вместе с посредником ООН Мэтью Еемецом и европейскими чиновниками.

Напомним, Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северная Македония.

Спор относительно названия Македонии продолжалась с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Из-за этого длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.

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