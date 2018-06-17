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Греція і Македонія у неділю підпишуть угоду про зміну назви

Неділя, 17 червня 2018, 10:11

Греція і Македонія 17 червня підпишуть угоду про зміну назви колишньої югославської республіки, яка покладе край 27-річній суперечці між двома країнами.

Про це повідомляє Ekathermini.

Угоду в неділю мають підписати міністри закордонних справ двох країн. Церемонія відбудеться в грецькому регіоні Преспес, відомому своїми озерами, який межує з Македонією та Албанією.

У церемонії візьмуть участь грецький прем’єр Алексіс Ципрас та його македонський колега Зоран Заєв разом із посередником ООН Метью Німецем та європейськими чиновниками.

Нагадаємо, Афіни та Скоп'є домовилися про те, що КЮРМ буде перейменована на Республіку Північна Македонія.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО.

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Греція Македонія
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