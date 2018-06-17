Семь из десяти греков против нового названия Македонии, Ципрас теряет поддержку

Cемь из десяти граждан Греции выступают против названия Республика Северная Македония для бывшей югославской республики.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для газеты Protothema.

Опрос показал, что 68,3% греков выступают против соглашения, достигнутого между Афинами и Скопье, для урегулирования длительного конфликта относительно названия Македонии.

Кроме того, 73,2% респондентов заявили, что не согласны с использованием термина "Македония" в новом названии, а 68,3% заявили, что они в целом выступают против соглашения.

Более того, 49% респондентов, которые утверждали, что проголосовали за правящую партию SYRIZA, заявили, что они также выступают против соглашения.

Опрос также показал, что оппозиционная партия "Новая демократия" увеличила лидерство над SYRIZA до 14,4%.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, 30,6% респондентов проголосвали бы за "Новую демократия", 16,2% - за SYRIZA, 7,5% - за левоцентристское "Движение за перемены", 7,3% - за ультраправый "Золотой рассвет" и 6,3%для Коммунистическую партию Греции

(KKE). Союз центристов и младший партнер по коалиции в правительстве националистические "Независимые греки" не получили бы голосов, необходимых для попадания в парламент.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.