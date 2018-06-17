Сім з десяти греків проти нової назви Македонії, уряд Ципраса втрачає рейтинг

Сім з десяти громадян Греції виступають проти назви Республіка Північна Македонія для колишньої югославської республіки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного для газети Protothema.

Опитування показало, що 68,3% греків виступають проти угоди, досягнутої між Афінами і Скоп'є, для врегулювання тривалого конфлікту щодо назви Македонії.

Крім того, 73,2% респондентів заявили, що не згодні з використанням терміна "Македонія" в новій назві, а 68,3% заявили, що вони в цілому виступають проти угоди.

Більш того, 49% респондентів, які стверджували, що проголосували за правлячу партію SYRIZA, заявили, що вони також виступають проти угоди.

Опитування також показало, що опозиційна партія "Нова демократія" збільшила лідерство над SYRIZA до 14,4%.

Якби вибори відбулися найближчим часом, 30,6% респондентів проголосував би за "Нову демократія", 16,2% - за SYRIZA, 7,5% - за лівоцентристський "Рух за зміни", 7,3% - за ультраправий " Золотий світанок" і 6,3% за Комуністичну партію Греції.

Союз центристів і молодший партнер по коаліції в уряді націоналістичні "Незалежні греки" не отримали б голосів, необхідних для потрапляння в парламент.

Нагадаємо, Греція і Македонія 17 червня підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Угода відкриває шлях вступу до НАТО та ЄС для колишньої югославської республіки і покладе край 27-річній суперечці між двома країнами.