Новый премьер Испании принес присягу

Новый премьер Испании Педро Санчес принес присягу и официально приступил к работе главы правительства.

Об этом сообщает El Pais.

Торжественная церемония состоялась в 11.00 по местному времени в присутствии короля Испании.

Первым, кто поздравил нового премьера был его предшественник Мариано Рахой, который пожал Санчесу руку и сказал "Успехов".

Как отмечается, Педро Санчес стал первым премьером в истории демократической Испании, который принес присягу при отсутствии традиционных католических символов – Библии и распятия.

Напомним, накануне парламент Испании выразил недоверие правительству Мариано Рахоя.

Вопрос выражения недоверия правительству Мариано Рахоя, который находился на посту с конца 2011 года, в парламенте подняли из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей "Народной партией".

Напомним, 24 мая испанский суд приговорил бизнесменов и бывших политиков к большим срокам заключения и штрафам за участие в схеме откатов за контракты, которые помогали финансировать правящую Народную партию".

Подробнее читайте в статье - "Тайная касса партии власти: в Испании завершился громкий антикоррупционный процесс"