Новий прем'єр Іспанії склав присягу
Новий прем'єр Іспанії Педро Санчес склав присягу і офіційно приступив до роботи глави уряду.
Про це повідомляє El Pais.
Урочиста церемонія відбулася в 11.00 за місцевим часом у присутності короля Іспанії.
Першим, хто привітав нового прем'єра був його попередник Маріано Рахой, який потиснув Санчесу руку і сказав "Успіхів".
Як зазначається, Педро Санчес став першим прем'єром в історії демократичної Іспанії, який склав присягу за відсутності традиційних католицьких символів – Біблії і розп'яття.
Нагадаємо, напередодні парламент Іспанії висловив недовіру уряду Маріано Рахоя.
Питання висловлення недовіри уряду Рахоя, який перебував на посаді з кінця 2011 року, у парламенті підняли через рішення суду у гучній справі про масштабну корупцію, пов'язаній з правлячою "Народною партією".
Нагадаємо, 24 травня іспанський суд засудив бізнесменів і колишніх політиків до великих термінів ув'язнення і штрафів за участь у схемі відкатів за контракти, які допомагали фінансувати правлячу "Народну партію".
Детальніше читайте у статті - "Таємна каса партії влади: в Іспанії завершився гучний антикорупційний процес"