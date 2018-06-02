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Новий прем'єр Іспанії склав присягу

Субота, 2 червня 2018, 12:51

Новий прем'єр Іспанії Педро Санчес склав присягу і офіційно приступив до роботи глави уряду.

Про це повідомляє El Pais.

Урочиста церемонія відбулася в 11.00 за місцевим часом у присутності короля Іспанії.

Першим, хто привітав нового прем'єра був його попередник Маріано Рахой, який потиснув Санчесу руку і сказав "Успіхів".

Як зазначається, Педро Санчес став першим прем'єром в історії демократичної Іспанії, який склав присягу за відсутності традиційних католицьких символів – Біблії і розп'яття.

Нагадаємо, напередодні парламент Іспанії висловив недовіру уряду Маріано Рахоя.

Питання висловлення недовіри уряду Рахоя, який перебував на посаді з кінця 2011 року, у парламенті підняли через рішення суду у гучній справі про масштабну корупцію, пов'язаній з правлячою "Народною партією".

Нагадаємо, 24 травня іспанський суд засудив бізнесменів і колишніх політиків до великих термінів ув'язнення і штрафів за участь у схемі відкатів за контракти, які допомагали фінансувати правлячу "Народну партію".

Детальніше читайте у статті - "Таємна каса партії влади: в Іспанії завершився гучний антикорупційний процес"

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