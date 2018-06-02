Премьер Каталонии хочет независимости, но предлагает премьеру Испании диалог
Премьер Каталонии Ким Торра высказался за создание независимой республики, одновременно предложив переговоры новому премьеру Испании Педро Санчесу.
Об этом сообщает La Vanguardia.
"Премьер-министр Педро Санчес, давайте разговаривать. Давайте возьмем на себя такой риск и будем разговаривать как правительство с правительством. Эта ситуация не может так больше продолжаться" - заявил Торра.
В своей первой речи на посту председателя женералитата, Ким Торра заявил о намерениях работать на исполнение воли избирателей, которые проголосовали на референдуме за независимую Каталонию в форме республики.
Торра охарактеризовал основные цели своего правительства тремя словами: возмещение, независимость и диалог.
Напомним, в субботу новое правительство Каталонии принесло присягу, автоматически окончив семимесячный период прямого управления центрального правительства Испании в регионе.