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Прем’єр Каталонії хоче незалежності, але пропонує прем’єру Іспанії діалог

Субота, 2 червня 2018, 15:44

Прем’єр Каталонії Кім Торра висловився за створення незалежної республіки, водночас запропонувавши переговори новому прем’єру Іспанії Педро Санчесу.

Про це повідомляє La Vanguardia.

"Прем’єр-міністре Педро Санчес, давайте розмовляти. Давайте візьмемо на себе такий ризик і будемо розмовляти як уряд з урядом. Ця ситуація не може так більше тривати" - заявив Торра.

У своїй першій промові на посаді голови женералітату, Кім Торра заявив про наміри працювати на виконання волі виборців, які проголосували на референдумі за незалежну Каталонію у формі республіки.

Торра охарактеризував основні цілі свого уряду трьома словами: відшкодування, незалежність і діалог.

Нагадаємо, у суботу новий уряд Каталонії склав присягу, автоматично закінчивши семимісячний період прямого управління центрального уряду Іспанії у регіоні.

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Каталонія
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