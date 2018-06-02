Прем’єр Каталонії хоче незалежності, але пропонує прем’єру Іспанії діалог
Прем’єр Каталонії Кім Торра висловився за створення незалежної республіки, водночас запропонувавши переговори новому прем’єру Іспанії Педро Санчесу.
Про це повідомляє La Vanguardia.
"Прем’єр-міністре Педро Санчес, давайте розмовляти. Давайте візьмемо на себе такий ризик і будемо розмовляти як уряд з урядом. Ця ситуація не може так більше тривати" - заявив Торра.
У своїй першій промові на посаді голови женералітату, Кім Торра заявив про наміри працювати на виконання волі виборців, які проголосували на референдумі за незалежну Каталонію у формі республіки.
Торра охарактеризував основні цілі свого уряду трьома словами: відшкодування, незалежність і діалог.
Нагадаємо, у суботу новий уряд Каталонії склав присягу, автоматично закінчивши семимісячний період прямого управління центрального уряду Іспанії у регіоні.