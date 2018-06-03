Аэропорт Гамбурга закрыли из-за отсутствия электроэнергии

Аэропорт Гамбурга полностью закрыли в воскресенье из-за отсутствия электроснабжения, самолеты не приземляются и не улетают.

Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта.

"Из-за отсутствия электропитания наш аэропорт в настоящее время закрыт. В настоящее время мы работаем над поиском решения. Для получения информации о статусе вашего рейса, пожалуйста, свяжитесь со своей авиакомпанией", - говорится в сообщении.

В 14:50 по местному времени на сайте появилась обновленная информация о том, что полиция закрыла подъездные пути к терминалам. "Пожалуйста, не приезжайте в аэропорт", - говорится в сообщении.

По информации агентства DPA, аэропорт во втором по величине городе Германии полностью был эвакуирован около 10 утра.

Аэропорт в Гамбурге является пятым по величине в Германии, он обслуживает около 17 млн. пассажиров в год.