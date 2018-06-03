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Аеропорт Гамбурга закрили через відсутність електроенергії

Неділя, 3 червня 2018, 16:33

Аеропорт Гамбурга повністю закрили у неділю через відсутність електропостачання, літаки не приземляються і не відлітають.

Про це йдеться у повідомленні на сайті аеропорту.

"Через відсутність живлення наш аеропорт в даний час закритий. В даний час ми працюємо над пошуком рішення. Щоб отримати інформацію про статус вашого рейсу, будь ласка, зв'яжіться зі своєю авіакомпанією", - йдеться у повідомленні.

 

О 14:50 за місцевим часом на сайті з'явилася оновлена інформація про те, що поліція закрила під'їзні шляхи до терміналів. "Будь ласка, не приїжджайте до аеропорту", - йдеться у повідомленні.

За інформацією агентства DPA, аеропорт у другому за величиною місті Німеччини повністю був евакуйований близько 10 ранку.

Аеропорт у Гамбурзі є п'ятим за величиною в Німеччині, він обслуговує близько 17 млн. пасажирів на рік.

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