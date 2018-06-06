Суд ЕС отменил санкции против Арбузова, введенные 2017 года

Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова в марте 2017 года.

Об этом говорится в решении от 6 июня, обнародованном на сайте суда.

Суд постановил аннулировать решение Совета ЕС от 3 марта 2017 года об ограничительных мерах, направленных против лиц и компаний, введенные учитывая сложившуюся ситуацію в Украине.

Суд также обязал Совет ЕС компенсировать все юридические расходы.

Стоит отметить, что это решение суда не отменяет нынешнее решение Совета ЕС о продлении замораживания активов против Арбузова, поэтому он остается под европейскими санкциями.

3 марта 2017 года Совет ЕС продлил до 6 марта 2018 года решение о замораживании счетов 15 человек, признанных ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением.

Санкции против Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года и с тех пор ежегодно продлевались.

Во время последнего продления санкций Советом ЕС из санационного списка исключили бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.