Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Торгова війна: ЄС накладе мита на американські товари з липня

НАТО розмістить нові командні центри у Німеччині та США

Суд ЄС скасував санкції проти Арбузова, запроваджені 2017 року

Громадяни Британії можуть втратити право на безвізові поїздки в Україну у 2019 році






Суд ЄС скасував санкції проти Арбузова, запроваджені 2017 року

Середа, 6 червня 2018, 12:04

Європейський суд у Люксембурзі ухвалив рішення про скасування санкцій ЄС, запроваджених Радою Євросоюзу проти колишнього в.о. прем'єр-міністра України і екс-голови Нацбанку Сергія Арбузова в березні 2017 року.

Про це йдеться у рішенні від 6 червня, оприлюдненому на сайті суду.

Суд постановив анулювати рішення Ради ЄС від 3 березня 2017 року про обмежувальні заходи, спрямовані проти осіб та компаній, запроваджені з огляду на ситуацію в Україні.

Суд також зобов’язав Раду ЄС компенсувати усі юридичні витрати.

Варто зазначити, що це рішення суду не скасовує цьогорічне рішення Ради ЄС про продовження замороження активів проти Арбузова, тому він залишається під європейськими санкціями.

3 березня 2017 року Рада  ЄС продовжила до 6 березня 2018 року рішення про замороження рахунків 15 осіб, визнаних відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем.

Санкції проти Януковича і його оточення були запроваджені у березні 2014 року і з того часу щороку продовжувались.

Під час останнього продовження санкцій Радою ЄС із санаційного списку виключили колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читайте також
ЄС офіційно зняв санкції з Олени Лукаш і Сергія Клюєва
В Суді ЄС заслухали справу Клюєва з адвокатами Клименка та Іванющенка
Перемога Сергія Клюєва в Суді ЄС: чому санкції скасовані та що це змінить для інших екс-посадовців
Суд ЄС зняв санкції з Сергія Клюєва та створив прецедент для інших екс-посадовців