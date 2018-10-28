В Италии в результате оползня погибли четверо людей
Воскресенье, 28 октября 2018, 12:34
В итальянском регионе Калабрия во время ремонта канализации произошел оползень, унесший жизни 4 людей.
Об этом сообщает агентство ANSA.
"Вчера вечером в результате смещения во время выполнения работ по ремонту канализации, поврежденной из-за плохой погоды, произошел сдвиг почвы, в результате чего четверо людей погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медики, прибывшие на место происшествия, ничего не смогли поделать, кроме как констатировать смерть людей.
Среди погибших оказался известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.
Полиция расследует обстоятельства аварии.
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