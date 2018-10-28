В Італії в результаті зсуву ґрунту загинули четверо людей
Неділя, 28 жовтня 2018, 12:34
В італійському регіоні Калабрія під час ремонту каналізації стався зсув ґрунту, що забрав життя 4 людей.
Про це повідомляє агентство ANSA.
"Учора ввечері внаслідок зсуву під час виконання робіт з ремонту каналізації, пошкодженої через погану погоду, стався зсув ґрунту, в результаті чого четверо людей загинули", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що медики, які прибули на місце події, нічого не змогли вдіяти, окрім як констатувати смерть людей.
Серед загиблих опинився відомий підприємець у сфері охорони здоров’я Массімо Мореллі.
Поліція розслідує обставини аварії.
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