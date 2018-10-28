Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

РФ розгорнула новітні комплекси "Самарканд" під Калінінградом на тлі критики НАТО

Президент Польщі не вважає тему німецьких репарацій закритою

У Британії розбився вертоліт з власником футбольного клубу "Лестер" на борту

Ірландія проголосувала за вилучення богохульства з Конституції






В Італії в результаті зсуву ґрунту загинули четверо людей

Неділя, 28 жовтня 2018, 12:34

В італійському регіоні Калабрія під час ремонту каналізації стався зсув ґрунту, що забрав життя 4 людей. 

Про це повідомляє агентство ANSA.

"Учора ввечері внаслідок зсуву під час виконання  робіт з ремонту каналізації, пошкодженої  через погану погоду, стався зсув ґрунту, в результаті чого четверо людей загинули", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медики, які прибули на місце події, нічого не змогли вдіяти, окрім як констатувати смерть людей.

Серед загиблих опинився відомий підприємець у сфері охорони здоров’я Массімо Мореллі.

Поліція розслідує обставини аварії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія
powered by lun.ua
Читайте також
Внаслідок зсуву ґрунту в Італії загинули двоє людей
Коринфський канал в Греції закрили для кораблів через зсув грунту
Масштабний зсув у швейцарських Альпах: 8 зниклих, 200 евакуйованих
В Італії евакуювали пасажирів поїзда, заблокованого зсувом ґрунту