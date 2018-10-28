В Італії в результаті зсуву ґрунту загинули четверо людей

В італійському регіоні Калабрія під час ремонту каналізації стався зсув ґрунту, що забрав життя 4 людей.

Про це повідомляє агентство ANSA.

"Учора ввечері внаслідок зсуву під час виконання робіт з ремонту каналізації, пошкодженої через погану погоду, стався зсув ґрунту, в результаті чого четверо людей загинули", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медики, які прибули на місце події, нічого не змогли вдіяти, окрім як констатувати смерть людей.

Серед загиблих опинився відомий підприємець у сфері охорони здоров’я Массімо Мореллі.

Поліція розслідує обставини аварії.