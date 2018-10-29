У Меркель рассказали, когда завершится ее канцлерство

Канцлер Германии Ангела Меркель готова оставаться на посту главы правительства до 2021 года и не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в Бундестаг.

Об этом сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на источники, сообщает Deutsche Welle.

По информации источников, Меркель не будет баллотироваться на следующих выборах в немецкий парламент. Кроме того, она не намерена занимать никакие позиции Евросоюза в Брюсселе.

Представитель канцлера Штеффен Зайберт подтвердил, что Мекерль планирует возглавлять немецкое правительство до конца своей каденции 2021 года.

В то же время немецкие СМИ отмечают, предсказать, удержится ли Меркель на посту канцлера, оставив пост председателя своей партии, сейчас сложно.

По информации немецких СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель после провальных результатов ее партии на местных выборах в Гессене заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии, но хочет сохранить должность канцлера.

Две партии, входящие в правящую коалицию в Германии, Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия (СДПГ), потерпели сокрушительный урон на выборах в земельный парламент богатой федеральной земли Гессен.

По предварительным результатам, партия Меркель победила с 27% голосов, однако этот результат - провальный по сравнению с предыдущими выборами 2013 года: партия потеряла 11,3%.

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