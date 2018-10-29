Союзник Меркель по коалиции выдвинул ультиматум после потери позиций на выборах

Коалиционнaя Социал-демократическая партия Германии дала партнерам из блока канцлера Ангелы Меркель время до следующего года, чтобы проявить результат в политике правительства, угрожая прекратить альянс, если не произойдет улучшения после потери партиями позиций на региональных выборах в воскресенье.

Об этом пишет Reuters.

Консервативные христианские демократы (ХДС) Меркель стали первыми на выборах в западной земле Гессен, однако получили лишь 27,2% по предварительным данным телекомпании ZDF.

Это ознаменовало огромное падение с 38,3%, выигранных ХДС на последних выборах в Гессене в 2013 году.

СДПГ получила лишь 19,6% голосов после предыдущего результата 30,7%. Это худший результат в западной земле с 1946 года. Партия показала одинаковый результат с "зелеными", также 19,6%.

Лидер СДПГ Андреа Налес заявила, что будет использовать дорожную карту, в которой будет измерять прогресс правящей коалиции, с вынесением определенного решения в среднесрочной перспективе в следующем году.

"Тогда мы могли бы оценить внедрение этой дорожной карты и сможем четко понять, является ли это правительство для нас правильным местом. Состояние правительства неприемлемо", - заявила Налес.