Президент Армении распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 9 декабря 2018 года.

Об этом говорится в соответствующем документе на сайте президента Армении.

"С учетом статьи 92 и 93 Конституции, а также согласно статьи 149 Конституции, Национальное собрание Армении распущено", - говорится в указе.

Внеочередные выборы назначены на 9 декабря 2018 года.

Как сообщалось, Национальное Собрание Армении на специальном заседании 1 ноября второй раз не избрали премьер-министром страны единственного претендента - Никола Пашиняна.

Сам Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель - проведение досрочных парламентских выборов в декабре.

Бывший лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьером в мае после массовых протестов. С тех пор в стране не было выборов. Пашинян заявлял, что состав парламента не отражает политическую реальность.