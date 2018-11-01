Президент Армении распустил парламент и назначил досрочные выборы
Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 9 декабря 2018 года.
Об этом говорится в соответствующем документе на сайте президента Армении.
"С учетом статьи 92 и 93 Конституции, а также согласно статьи 149 Конституции, Национальное собрание Армении распущено", - говорится в указе.
Внеочередные выборы назначены на 9 декабря 2018 года.
Как сообщалось, Национальное Собрание Армении на специальном заседании 1 ноября второй раз не избрали премьер-министром страны единственного претендента - Никола Пашиняна.
Сам Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель - проведение досрочных парламентских выборов в декабре.
Бывший лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьером в мае после массовых протестов. С тех пор в стране не было выборов. Пашинян заявлял, что состав парламента не отражает политическую реальность.