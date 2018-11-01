Президент Вірменії розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Президент Вірменії Армен Саркісян у четвер підписав указ про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів на 9 грудня 2018 року.

Про це йдеться у відповідному документі на сайті президента Вірменії.

"З огляду на статті 92 і 93 Конституції, а також згідно статті 149 Конституції, Національне зібрання Вірменії розпущене" - йдеться в указі.

Позачергові вибори призначені на 9 грудня 2018 року.

Як повідомлялося, Національні Збори Вірменії на спеціальному засіданні 1 листопада вдруге не обрали прем'єр-міністром країни єдиного претендента - Ніколу Пашиняна.

Сам Пашинян пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши головну мету - проведення дострокових парламентських виборів в грудні.

Колишній лідер опозиції Нікол Пашинян став прем'єром у травні після масових протестів. З того часу в країні не було виборів. Пашинян заявляв, що склад парламенту не відображає політичну реальність.