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Президент Вірменії розпустив парламент і призначив дострокові вибори

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Президент Вірменії розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Четвер, 1 листопада 2018, 20:11

Президент Вірменії Армен Саркісян у четвер підписав указ про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів на 9 грудня 2018 року.

Про це йдеться у відповідному документі  на сайті президента Вірменії.

"З огляду на статті 92 і 93 Конституції, а також згідно статті 149 Конституції, Національне зібрання Вірменії розпущене" - йдеться в указі.

Позачергові вибори призначені на 9 грудня 2018 року.

Як повідомлялося, Національні Збори Вірменії на спеціальному засіданні 1 листопада вдруге не обрали прем'єр-міністром країни єдиного претендента - Ніколу Пашиняна.

Сам Пашинян пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши головну мету - проведення дострокових парламентських виборів в грудні.

Колишній лідер опозиції Нікол Пашинян став прем'єром у травні після масових протестів. З того часу в країні не було виборів. Пашинян заявляв, що склад парламенту не відображає політичну реальність.

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Вірменія
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