Президент Греции недоволен проектом поправок в Конституцию Македонии

Президент Греции Прокопис Павлопулос выразил обеспокоенность по поводу проекта поправок в Конституцию Македонии, где упоминается о "македонский народ".

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, Павлопулос выразил возражения против статьи 36, которая хранит упоминание о македонских "людях и идентичности" и необходимости защиты македонских "людей", живущих за пределами страны.

Павлопулос настаивает на том, чтобы Македония взяла на себя письменное обязательство, согласно которому подписанное в июне соглашение о названии страны признает не македонскую нацию, а скорее гражданство.

Напомним, 2 ноября правительство Македонии утвердило проект поправок к Конституции, которыми предусматривается изменение названия страны.

Сессия парламента Македонии, на которой состоится голосование за изменение Конституции в соответствии с соглашения с Грецией об изменении названия, пройдет 1 декабря.