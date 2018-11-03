Президент Греції невдоволений проектом поправок в Конституцію Македонії

Президент Греції Прокопіс Павлопулос висловив стурбованість з приводу проекту поправок у Конституцію Македонії, де згадується про "македонський народ".

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, Павлопулос висловив заперечення проти статті 36, яка зберігає згадку про македонських "людей та ідентичність" та необхідність захисту македонських "людей", які живуть за межами країни.

Павлопулос наполягає на тому, щоб Македонія взяла на себе письмове зобов'язання, згідно з яким підписана в червні угода про назву країни визнає не македонську націю, а скоріше громадянство.

Нагадаємо, 2 листопада уряд Македонії затвердив проект поправок до Конституції, якими передбачається зміна назви країни.

Сесія парламенту Македонії, на якій відбудеться голосування за зміну Конституції у відповідності до угоди з Грецією про зміну назви, пройде 1 грудня.