В Польше в аварии с автобусом пострадали 18 человек, одна женщина погибла
Пятница, 7 декабря 2018, 08:55
В результате автобуса автобуса в польской Нижней Силезии погибла одна женщина, 18 человек получили серьезные травмы.
Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.
Инцидент произошел в четверг вечером. Автобус, в котором ехал 51 человек, занесло на дороге, а затем он съехал в кювет, ударился в бетонную перемычку и перевернулся на бок.
Люди, путешествовавшие в автобусе, направлялись в Зеленую Гуру с экскурсии на рождественскую ярмарку во Вроцлаве.
Спасатели на месте аварии застали шесть людей, которые самостоятельно смогли выбраться из автобуса. Одна женщина погибла на месте. Ранения в аварии получили 18 человек, состояние пятерых из них тяжелое.
Причины аварии устанавливаются. Пока известно, что водители автобуса были трезвыми.
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