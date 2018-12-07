В Польше в аварии с автобусом пострадали 18 человек, одна женщина погибла

В результате автобуса автобуса в польской Нижней Силезии погибла одна женщина, 18 человек получили серьезные травмы.

Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

Инцидент произошел в четверг вечером. Автобус, в котором ехал 51 человек, занесло на дороге, а затем он съехал в кювет, ударился в бетонную перемычку и перевернулся на бок.

Люди, путешествовавшие в автобусе, направлялись в Зеленую Гуру с экскурсии на рождественскую ярмарку во Вроцлаве.

Спасатели на месте аварии застали шесть людей, которые самостоятельно смогли выбраться из автобуса. Одна женщина погибла на месте. Ранения в аварии получили 18 человек, состояние пятерых из них тяжелое.

Причины аварии устанавливаются. Пока известно, что водители автобуса были трезвыми.