У Польщі в аварії з автобусом постраждали 18 людей, одна жінка загинула

В результаті автобуса автобуса в польській Нижній Сілезії загинула одна жінка, 18 людей отримали серйозні травми.

Про це повідомляє Gazeta Wroclawska.

Інцидент стався в четвер ввечері. Автобус, в якому їхала 51 людина, занесло на дорозі, а потім він з’їхав у кювет, вдарився у бетонну перемичку і перекинувся на бока.

Люди, які подорожували в автобусі, прямували до Зельоної Гури з екскурсії на різдвяному ярмарку у Вроцлаві.

Рятувальники на місці аварії застали шість людей, які самостійно змогли вибратися з автобуса. Одна жінка загинула на місці. Поранення в аварії дістали 18 людей, стан п’ятьох з них важкий.

Причини аварії встановлюються. Поки відомо, що водії автобуса були тверезі.