У Польщі в аварії з автобусом постраждали 18 людей, одна жінка загинула
П'ятниця, 7 грудня 2018, 08:55
В результаті автобуса автобуса в польській Нижній Сілезії загинула одна жінка, 18 людей отримали серйозні травми.
Про це повідомляє Gazeta Wroclawska.
Інцидент стався в четвер ввечері. Автобус, в якому їхала 51 людина, занесло на дорозі, а потім він з’їхав у кювет, вдарився у бетонну перемичку і перекинувся на бока.
Люди, які подорожували в автобусі, прямували до Зельоної Гури з екскурсії на різдвяному ярмарку у Вроцлаві.
Рятувальники на місці аварії застали шість людей, які самостійно змогли вибратися з автобуса. Одна жінка загинула на місці. Поранення в аварії дістали 18 людей, стан п’ятьох з них важкий.
Причини аварії встановлюються. Поки відомо, що водії автобуса були тверезі.
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