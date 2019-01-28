В Польше задержали экс-спикера Минобороны по подозрению в коррупции

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали бывшего руководителя политического кабинета министра обороны, бывшего депутата правящей партии "Право и справедливость" и других экс-чиновников по делу о нецелевом распоряжении имуществом.

Об этом сообщает RMF24.

В частности, задержаны бывший пресс-секретарь Минобороны Бартоломей М. (учитывая продолжение следствия фамилии подозреваемых не разглашаются, однако здесь, очевидно, речь идет о Бартоломее Мисевиче, который был пресс-секретарем при Антони Мацеревиче. - Ред.), бывший депутат "Права и справедливости" Мариуш Антони К. , бывший член правления Польской группы вооружений Радослав А., а также трое сотрудников Минобороны и Польской группы вооружений (государственный концерн польских оборонных предприятий).

Все задержанные будут доставлены в окружную прокуратуру в Тарнобжеге, где им предъявят обвинения.

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро также проводят обыски по более 30 адресам.

Следствие касается нецелевого распоряжения имуществом, торговли влиянием и фальсификации документов при заключении контрактов Польской группой вооружений. Как утверждают следователи, деятельность подозреваемых привела к непосредственной опасности причинения значительного материального ущерба.

Следствие по делу продолжается с декабря 2017 года.

По данным СМИ, задержания могут быть связаны с отставкой бывшего министра обороны Антони Мацеревича, которого в начале прошлого года на этом посту сменил Мариуш Блащак.