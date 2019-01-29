Скандал в Польше: прокуратуру просят проверить законность действий Качиньского

Лидер польской оппозиционной партии "Современная" Рышард Петру подал заявление в прокуратуру по делу так называемых "пленок Качиньского", записи переговоров лидера правящей партии с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах Качиньского построить две высотки в центре Варшавы.

Об этом сообщает RMF FM.

По мнению депутата, во время разговора Ярослав Качиньский мог злоупотреблять своим влиянием.

"Требует выяснения вопрос, рекомендовал ли председатель "Права и справедливости" банку Pekao SA выделить кредит на инвестиции компании "Srebrna" и был ли он уполномочен компанией компания "Srebrna" на тему инвестиций" - отметил Петру.

Депутат напомнил, что этот банк национализировали два года назад и он находится под надзором премьера. "Нет никакого сомнения, что Ярослав Качиньский мог в любую минуту через премьера и персональные решения в бюджетных структурах получить выгодный кредит от банка", - заявил Петру.

Как сообщалось, польское издание Gazeta Wyborcza получило записи скрытых переговоров лидера партии власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Біргфеллнером, из которых стало известно о планах Качиньского построить две высотки в центре Варшавы.

В двух башнях-близнецах (которые должны были назвать по именам братьев Качиньских) высотой 190 метров должны были разместиться квартиры, отель и резиденция фонда Института имени Леха Качиньского.

Здания должна была возвести компания "Srebrna", которая принадлежит фундации имени Леха Качиньского. В состав совета фонда входит и Ярослав Качиньский.

Инвестиции проекта должна была приготовить фирма Біргфеллнера. Запись переговоров свидетельствует, что его компания выполнила работы, однако "Srebrna" отказалась их оплатить. В разговоре Качиньский объясняет Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местных властей Варшавы и большой заинтересованности СМИ в этом вопросе.