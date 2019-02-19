Правительство Венгрии начало кампанию против президента Еврокомиссии

Правительство Венгрии начало кампанию, нацеленную на президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и венгерско-американского бизнесмена Джорджа Сороса.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице правительства.

"Правительство начинает информационную кампанию о планах Брюсселя по поощрению иммиграции. Каждый имеет право знать текущие предложения, которые существенно угрожают безопасности Венгрии", - говорится в сообщении.

На странице также размещен фотоколлаж с изображениями Юнкера и Сороса, на котором написано, что "они хотят ввести обязательные квоты на переселение. Они хотят ослабить право государств-членов на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию с помощью виз для мигрантов".

Этот плакат является последним в серии кампаний против Брюсселя и против Сороса, но он первый, в котором напрямую используется образ Юнкера.

Сорос, чьи фонды "Открытое общество" финансируют правозащитные инициативы в Европе, стал главной целью кампаний Орбана.

В последние годы правительство Венгрии потратило миллионы евро на политическую рекламу, и критики выразили обеспокоенность по поводу того, что эти деньги направляются в средства массовой информации, близкие к правящей партии.