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Правительство Венгрии начало кампанию против президента Еврокомиссии

Вторник, 19 февраля 2019, 09:04

Правительство Венгрии начало кампанию, нацеленную на президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и венгерско-американского бизнесмена Джорджа Сороса.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице правительства.

"Правительство начинает информационную кампанию о планах Брюсселя по поощрению иммиграции. Каждый имеет право знать текущие предложения, которые существенно угрожают безопасности Венгрии", - говорится в сообщении.

 

На странице также размещен фотоколлаж с изображениями Юнкера и Сороса, на котором написано, что "они хотят ввести обязательные квоты на переселение. Они хотят ослабить право государств-членов на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию с помощью виз для мигрантов".

Этот плакат является последним в серии кампаний против Брюсселя и против Сороса, но он первый, в котором напрямую используется образ Юнкера.

Сорос, чьи фонды "Открытое общество" финансируют правозащитные инициативы в Европе, стал главной целью кампаний Орбана.

В последние годы правительство Венгрии потратило миллионы евро на политическую рекламу, и критики выразили обеспокоенность по поводу того, что эти деньги направляются в средства массовой информации, близкие к правящей партии.

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Венгрия