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Словакия: тысячи людей вспоминают убитого в прошлом году журналиста Яна Куцяка

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Словакия: тысячи людей вспоминают убитого в прошлом году журналиста Яна Куцяка

Четверг, 21 февраля 2019, 20:00

В Словакии в годовщину убийства журналиста Яна Куцяк и его невесты Мартины Кушнировой тысячи людей в разных городах страны и за рубежом вишли на акции памяти.

Как сообщает издание Aktuality, памятные акции проходят в 26 городах Словакии и 22 городах за рубежом.

Тысячи людей собрала акция в Братиславе. На сцене выступают журналисты и другие публичные люди. На акцию прибыла семья Куцяка.

 

Организаторы заявляют, что они до сих пор имеют требования к власти и требуют независимого расследования. "Мы хотим знать имена тех, кто отдал приказ осуществить это чудовищное преступление", - заявила организатор Каролина Фраская.

Журналисты утверждают, что у власти до сих пор остаются люди, которые "защищают своих людей, а не журналистов".

 

Премьер-министр Петер Пеллегрини призвал демонстрантов, чтобы памятные акции прошли мирно.

Янаа Куцяка и Мартину Кушнирову убили в их доме 21 февраля 2018 года недалеко от Братиславы. Словацкие власти считают, что это было заказное убийство, связанное с работой Куцяка. Журналист расследовал политическую коррупцию и возможные связи между представителями власти и итальянской мафией. Четырем подозреваемым предъявлено обвинение, но главный заказчик, как полагают, до сих пор на свободе.

Двойное убийство вызвало массовые уличные протесты и политический кризис, который привел к распаду правительства.

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Словакия
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