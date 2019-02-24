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Швеция вызвала посла РФ из-за опасного маневра Су-27

Воскресенье, 24 февраля 2019, 17:37

Посла России в Швеции вызвали в Министерство иностранных дел из-за опасного сближения российского истребителя со шведским самолетом.

Об этом сообщает The Local.

Представитель пресс-службы МИД Швеции Диана Кудхайб сообщила, что российский посол встретится с главой департамента европейской политики безопасности в понедельник.

 

"МИД считает этот инцидент серьезным. Российский самолет действовал неправильно и непрофессионально, что поставило под угрозу безопасность полетов", - сказала Кудхайб.

Инцидент произошел в минувший вторник, когда шведский самолет наблюдения находился с обычной миссией над Балтийским морем.

Шведский самолет находился в международном воздушном пространстве между островом Готланд и Балтиуй, когда российский истребитель Су-27 вылетевший из Калининграда, в определенный момент приблизился на расстояние 20 метров.

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Швеция
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