Швеция вызвала посла РФ из-за опасного маневра Су-27

Посла России в Швеции вызвали в Министерство иностранных дел из-за опасного сближения российского истребителя со шведским самолетом.

Об этом сообщает The Local.

Представитель пресс-службы МИД Швеции Диана Кудхайб сообщила, что российский посол встретится с главой департамента европейской политики безопасности в понедельник.

"МИД считает этот инцидент серьезным. Российский самолет действовал неправильно и непрофессионально, что поставило под угрозу безопасность полетов", - сказала Кудхайб.

Инцидент произошел в минувший вторник, когда шведский самолет наблюдения находился с обычной миссией над Балтийским морем.

Шведский самолет находился в международном воздушном пространстве между островом Готланд и Балтиуй, когда российский истребитель Су-27 вылетевший из Калининграда, в определенный момент приблизился на расстояние 20 метров.