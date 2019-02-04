Польша: первый политик - открытый гей создал оппозиционную партию "Весна"

Бывший мэр польского города Слупск и первый открытый гей среди политиков страны Роберт Бедронь зарегистрировал оппозиционную к власти партию под названием "Весна".

Об этом пишет DW.

В воскресенье, 3 февраля, на съезде в Варшаве Бедронь объявил, что партия будет участвовать в выборах в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая. Бедронь сказал, что хочет бросить вызов нынешней политике Польши и завоевать места правящей правой партии "Право и справедливость" (PiS).

"Нет места ненависти, мы достигли предела", - сказал он перед тысячами сторонников в Варшаве. "Нам нужна весна, которая обновит этот мрачный ландшафт", - добавил он.

По словам Бедроня, программа его партии основана на трех столпах - человек, общество и государство. Она предусматривает, в частности, отказ Польши от добычи угля к 2035 году, сокращение вырубки лесов и либерализацию закона об абортах в стране. Политик также выступает за запрет религиозных учений в школах.

Партия будет отличаться от националистической политики PiS и рыночной политики ее главного соперника, "Гражданской платформы" (PO), сказал Бедронь.

Бедронь начал свою политическую карьеру как активист ЛГБТ в 1990-х годах. Был избран в национальный парламент в 2011 году и в 2014-2018 гг. занимал должность мэра Слупска.