Иран отверг реакцию ЕС на запуски ракет как "неконструктивную"

Тегеран во вторник назвал "безосновательным" и "неконструктивным" заявление Европейского союза об иранской ракетной программе, региональной политике, нарушении прав и убийствах в Европе.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана, пишет Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

Европейский союз заявил в понедельник, что он серьезно обеспокоен запусками и испытаниями баллистических ракет Ирана и призвал его прекратить деятельность, которая углубила недоверие и дестабилизировала регион.

"Объявление таких безосновательных и пустых обвинений, когда известные террористические и преступные группы на свободе в Европе, не является конструктивным на данном этапе и соответствует целям врагов, которые стремятся подорвать отношения Ирана с Европой" - заявил МИД.

В субботу, 2 февраля, в день празднования 40-й годовщины Исламской революции, Иран заявил об успешном тесте крылатой ракеты под названием "Ховейзе", дальность полета которой составляет до 1350 километров.

Как известно, в начале мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного 2015 между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Европейские государства, подписавшие соглашение, до сих пор поддерживают его, но опасаются по поводу программы баллистических ракет Ирана и его влияния на Ближнем Востоке.