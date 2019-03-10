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Польша, Венгрия и Чехия совместно отметили 20-летие присоединения к НАТО

Воскресенье, 10 марта 2019, 17:12

Премьеры Польши, Венгрии, Чехии и Словакии вместе с министрами обороны этих стран приняли участие в торжествах по случаю 20-летия присоединения к НАТО в Варшаве.

Об этом сообщает агентство PAP.

В рамках торжеств с участием премьеров Вышеградской четверки Первая танковая бригада Вооруженных сил Польши продемонстрировала свою технику и вооружение.

"Нет другой такой силы в глобальной архитектуре безопасности как Североатлантический альянс. Альянс имеет уникальную черту, которая привлекает все демократии: создает совместную оборону, не посягая на суверенитет отдельных государств-членов", - сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Он подчеркнул, что НАТО адаптируется к новым угрозам, упомянув среди них войну на востоке Украины и гибридную войну России.

"За 20 лет НАТО стало столпом безопасности и оборонных способностей большинства государств Центрально-Восточной Европы, которые до того были за железным занавесом" - заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, пообещав, что в 2024 году его страна будет тратить на оборону 2% от ВВП.

Польша, Венгрия и Чехия, которые в прошлом были членами Организации Варшавского договора, одновременно вступили в НАТО 12 марта 1999 года. Словакия присоединилась к альянсу через пять лет после этого.

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