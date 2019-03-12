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ЕС запретил эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max

Вторник, 12 марта 2019, 19:52

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max после катастрофы самолета этой модели в Эфиопии.

Об этом сообщает пресс-служба EASA.

"После трагической аварии рейса ET302 авиакомпании Ethiopian Airlines с самолетом Boeing 737 MAX 8 Европейское агентство авиационной безопасности принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

В качестве меры предосторожности EASA опубликовала сегодня директиву, которая предусматривает приостановление полетов всех самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX в Европе. Решение вступает в силу в 21:00 по Киеву.

"Кроме того, EASA опубликовала Директиву о безопасности, которая приостанавливает все коммерческие рейсы вышеуказанных моделей, осуществляемых операторами третьих стран в, внутри или за пределами ЕС", - говорится в заявлении.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

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