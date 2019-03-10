Катастрофа самолета в Эфиопии: погибли граждане более чем 30 стран

В результате катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии с 157 пассажирами на борту погибли граждане более чем 30 стран.

Об этом сообщает AP со ссылкой исполнительного директора авиакомпании Тевольде Гебремариам.

По его словам, жертвами авиакатстрофы стали граждане 33 стран. Позже авиакомпания дополнила информацию о погибших, сообщив, что жертвами катастрофы стали представители не менее 35 национальностей.

Самую многочисленную группу жертв составляют кенийцы – 32 человека. Также на борту было 18 канадцев, 9 эфиопов, по восемь итальянцев, американцев и китайцев, по семь французов и британцев, шесть египтян, пять голландцев, по четыре индийца и словака. Польские СМИ также сообщают о двух погибших поляках, российские – о трех россиянах.

Как сообщил департамент консульской службы МИД Украины, украинцев не было среди пассажиров самолета, потерпевшего катастрофы.

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Причина катастрофы, которая произошла лишь через шесть минут после взлета на пути к Найроби, пока неизвестна. В авиакомпании сообщили, что пилот посылал сигнал тревоги, и получил разрешение на возвращение в аэропорт вылета.

Самолет Boeing 737-8 MAX был одним из 30 недавно купленных авиакомпанией Ethiopian Airlines, которая в последнее время быстро расширяется. Компания Boeing сообщила о поставке первого самолета из заказанных авиакомпанией в июле прошлого года.