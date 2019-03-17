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Декларация ЕС к 5-летию аннексии Крыма: твердая поддержка Украины и требования к России






Германия: аннексия Крыма Россией - это фатальное правонарушения

Воскресенье, 17 марта 2019, 16:17

Глава МИД Германии Гайко Маас в 5-ю годовщину незаконной аннексии Крыма назвал захват украинского полуострова "фатальным правонарушением".

Слова главы немецкой дипломатии приводит МИД страны в своем официальном Twitter-канале.

"Пятый год проходит с момента этого фатального правонарушения. Россия попыталась нарушить границы, используя силу", - заявил глава МИД Германии.

По словам Мааса, тот, кто так действует, "разрушает доверие и ставит под сомнение основные правила мирного сосуществования".

Напомним, верховная представительница ЕС Федерика Могерини обнародовала декларацию к 5-летию аннексии Крыма от имени всех государств-членов, в которой выражена твердая поддержка Украины и выдвинуты требования к России.

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Крым Германия
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