Германия: аннексия Крыма Россией - это фатальное правонарушения

Глава МИД Германии Гайко Маас в 5-ю годовщину незаконной аннексии Крыма назвал захват украинского полуострова "фатальным правонарушением".

Слова главы немецкой дипломатии приводит МИД страны в своем официальном Twitter-канале.

"Пятый год проходит с момента этого фатального правонарушения. Россия попыталась нарушить границы, используя силу", - заявил глава МИД Германии.

По словам Мааса, тот, кто так действует, "разрушает доверие и ставит под сомнение основные правила мирного сосуществования".

... Wer so handelt, zerstört Vertrauen und stellt die Grundregeln eines friedlichen Miteinanders in Frage." 2/2 https://t.co/i72qccHtMd — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 17. März 2019

Напомним, верховная представительница ЕС Федерика Могерини обнародовала декларацию к 5-летию аннексии Крыма от имени всех государств-членов, в которой выражена твердая поддержка Украины и выдвинуты требования к России.