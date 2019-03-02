Берлин: тысячи людей устроили марш против реформы авторского права в ЕС

Около 3000 человек, возмущенных шагом ЕС по усилению законодательства об авторском праве в сети, вышли на улицы Берлина 2 марта в знак протеста против запланированных реформ.

Об этом пишет DPA.

Явка, по оценкам корреспондентов на месте происшествия, была намного выше, чем 300 человек, зарегистрированных полицией.

Протестующие выразили сомнения в отношении статьи 13, обязывающей все онлайн-платформы (YouTube, Facebook и другие) следить, чтобы пользователи при загрузке контента не нарушали ничьи права.

Критики опасаются, что это может заставить социальные платформы ввести автоматические фильтры загрузок, что будет чрезмерно блокировать контент.

Европейская Комиссия утверждает, что закон должен быть изменен, ведь сейчас он не отвечает требованиям цифровой эры. Это, в частности, это может позволить защитить права артистов в интернете.

Предварительно одобренную в Брюсселе договоренность по реформе еще должны принять Совет ЕС и Европарламент.