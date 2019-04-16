Названа предварительная версия причин пожара в Соборе Парижской Богоматери

Парижский прокурор Реми Хейц заявил, что у правоохранителей нет свидетельств поджога в Соборе Парижской Богоматери и они работают над предположением, что пожар возник случайно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Прокурор сказал, что расследование будет "долгим и сложным". Он отметил, что пять следователей работают над делом. Он говорит, что они будут допрашивать сотрудников пяти компаний, которые были наняты для ремонта на крыше собора, который ремонтировался перед пожаром. Там и вспыхнул огонь.

Напомним, пожар полностью потушен. Пожарные смогли сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.

Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

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