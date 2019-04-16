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Из горящего Собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь

Вторник, 16 апреля 2019, 08:04

Из горящего Собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил сообщил ректор собора (ответственный за богослужения священник) Патрик Шове в эфире Le Parisien.

"Мы спасли терновый венец, тунику святого Людовика. Внутри удалось также спасти несколько картин, но большие полотна вынести было невозможно", - сказала Шове.

 
Собор после пожара

Терновый венец, который, согласно Евангелиям, положили на голову Иисуса Христа перед распятием, одна из крупнейших реликвий христианства.

Собор Парижской Богоматери является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. В соборе располагались множество картин. Среди них, так называемые "майские", то есть картины, которые, в 18 веке почти каждый год заказывала корпорация ювелиров Парижа к 1 мая. Несколько картин были переданы в Лувр около 1860 года.

Напомним, французским пожарным удалось взять под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже, который начался в понедельник поздно вечером.

Пожарным удалось сохранить 850-летнюю главную каменное сооружение готического здания, включая две ее башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.

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