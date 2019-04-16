На восстановление Нотр-Дама менее чем за сутки собрали более 700 млн евро

На восстановление Собора Парижской Богоматери в течение 24 часов после пожара различные доноры пообещали пожертвовать более 700 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Обещания выделить деньги на восстановление уничтоженного огнем собора дали как частные меценаты, так и местные власти.

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Наибольшее пожертвование – 200 млн евро - пообещала сделать семья французского бизнесмена Бернара Арно, который руководит группой компаний LVMH. Еще 200 млн евро евро пожертвует ведущая косметическая компания L'Oreal вместе с семьей Бетанкур-Майерс и фондом Bettencourt Schueller.

100 млн евро на восстановление собора выделит французская нефтяная компания Total. Другие 100 млн евро со своей стороны выделит Франсуа Анри Пино, который возглавляет компанию предметов роскоши Kering.

Еще 20 млн евро пообещала группа компаний наружной рекламы CDecaux.

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Глава группы, которая управляет рейтинговым агентством Fitch, пообещал выделить 10 млн евро. Дом Bouygues, обладающий, в частности, телеканалом TF1 и компанией Bouygues Telecom, тоже пожертвует 10 млн евро. Еще 10 млн евро пообещал один из крупнейших французских финансовых конгломератов SOCIETE GENERALE.

9 млн евро собирается выделить Европейский центральный банк.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что город пожертвует 50 млн евро. Еще 12 млн евро выделят другие представительства местных властей Франции.

Кроме того, о намерении поддержать восстановление собора объявил генеральный директор Apple Тим Кук, однако сумму пожертвования он не назвал.

Президент Франции Эммануэль Макрон вчера вечером прибыл на место пожара и сказал, что "худшего удалось избежать", и что собор будет восстановлено.

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