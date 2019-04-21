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Открылся первый избирательный участок во втором туре президентских выборов

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В Праге большая очередь избирателей за полчаса до открытия участка

Воскресенье, 21 апреля 2019, 09:08

В столице Чехии за полчаса до открытия избирательного участка уже выстроилась очередь из избирателей на втором туре выборов президента Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Прага. Полчаса до открытия избирательного участка", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Во время голосования в первом туре в Праге тоже наблюдались большие очереди из украинских избирателей.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировали 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву на 22 апреля.

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