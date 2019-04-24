Вице-президент США: Трамп ожидает работы с администрацией Зеленского

Соединенные Штаты ожидают работы с командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом 23 апреля в Twitter заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает "Европейская правда".

"Говорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент США и я ожидаем работы с администрацией, чтобы поддерживать сильную, демократическую и процветающую Украину", - написал Пенс.

Напомним, после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп.

В Госдепе также выражали благодарность Петру Порошенко за его руководство государством.