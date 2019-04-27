Дипломат о "паспортных намерениях" Путина: РФ хочет дальнейшей эскалации

Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что своим заявлением о намерении раздавать российское гражданство по упрощенной процедуре всем украинцам Владимир Путин демонстрирует стремление РФ к дальнейшей эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил в субботу.

"Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломатического маневра", - отметил Кулеба в своем Twitter.

"Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины, и поэтому продолжает усложнять правила игры", - считает дипломат.

Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что в Москве думают над предоставлением российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украинские дипломаты работают с международными партнерами над внедрением жестких санкций против России из-за решения о выдаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса.