В Эстонии стартуют масштабные учения с участием военных из Украины

В понедельник, 29 апреля, на территории Эстонии стартуют крупнейшие трехнедельные учения Сил обороны "Весенний шторм", в которых примут участие более 9000 военнослужащих из 13 стран, в том числе и Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В ходе учений с 29 апреля до 17 мая военнослужащие на разных уровнях будут отрабатывать приемы синхронизации планов боевых действий, сотрудничество в управлении, повышение готовности к выполнению тактических задач.

Учения направлены на повышение уровня подготовки личного состава Первой пехотной бригады, наиболее интенсивная часть маневров пройдет с 2 по 10 мая.

В учениях примут участие подразделения подразделения сухопутных, военно-воздушных и Военно-Морских сил, личный состав первой и второй пехотных бригад, тыловые структуры, личный состав ополчения Кайтселийт.

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В маневрах также будут задействованы военнослужащие дислоцированных в Эстонии тактических групп НАТО, военнослужащие из стран-союзников и партнеров по коалиции.

В учениях примут участие сотни единиц техники-бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки.

В воздушном пространстве Эстонии будут перемещаться самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников. В их числе истребители Eurofighter ВВС Германии и Британии, польские штурмовики Су-22, вертолеты ВВС Британии и США Wildcat, Apache и Pavehawk.

В учениях примут участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников.

По предварительным планам, в нынешних учениях "Весенний шторм" примут участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.