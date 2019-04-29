Банановый протест: поляки устроили флешмоб против цензуры в Национальном музее

Польские художники и пользователи соцсетей распространяют фотографии с бананами в знак протеста против изъятия из экспозиции Национального музея в Варшаве работы, которая изображает девушку за поеданием этого фрукта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualna Polska.

Директор Национального музея в понедельник решил вернуть в экспозиции работы художниц Натальи LL и Катажины Козыры.

Работы Натальи LL "Потребительское искусство" 1972 года и "Появление Лу Саломе" Катажины Козыры с 2005 года были изъяты из галереи искусства 20-го и 21-го века в Национальном музее в Варшаве в пятницу.

Одна из работ – "Потребительское искусство " - включает в себя видео и цикл фотографий, изображающих молодую блондинку, которая ест банан. Делает она это эротическим образом, что является замыслом автора.

Решение об изъятии работ из экспозиции принял директор музея Ежи Мизелек, который заявил, что поскольку речь идет о Национальном музее, то не следует явно демонстрировать искусство с гендерной тематикой. Он также рассказал о жалобах учительниц, которые проводили лекции в музее, что подобные работы "развращают молодежь".

Изъятие работ вызвало огромное возмущение среди художников и пользователей соцсетей. В интернете стали массово распространять видео и фотографии звезд и рядовых поляков с бананами.

В рамках протеста на Facebook организовали две акции "Поедание бананов перед Национальным музеем" и "Национальное поедание бананов", заинтересованность в которых обнаружили тысячи людей. В 18.00 в понедельник под Национальным музеем должны были собраться жители Варшавы и организовать в знак протеста поедания бананов.

"Мне хорошо известно место работ Натальи LL и Катажины Козыры в польском искусстве. Миссия Национального музея в Варшаве заключается в том, чтобы представить различные художественные направления и позиции, что в условиях очень ограниченной площади экспозиции означает, что должны состояться творческие изменения, а определенные произведения должны вернуться в фонды, чтобы уступить место другим. В связи с ситуацией, которая сложилась, я принял решение о дальнейшем экспонировании указанных работ", - заявил Мизелек в понедельник.