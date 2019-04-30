Великобритания назначила нового посла в Украине

Новым послом Великобритании в Украине назначена Мелинда Симмонс. Она сменит Джудит Гоф, работающую послом с 2015 года.

Ка сообщает "европейская правда", соответствующее заявления размещено на сайте британского правительства.

"Мелинда Симмонс была назначена послом Ее Величества в Украине и сменит Джудит Гоф, которую ждет другое дипломатическое назначение. Симмонс вступит в должность летом 2019 года", - говорится в сообщении.

На сайте британского МИДа указано, что Симмонс владеет украинским языком.

Мелинда Симмонс занимала различные посты в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.

В 2013 году она пришла на службу в британский МИД. До 2016 года занимала должность замглавы департамента, который занимался проблемами вооруженных конфликтов. В 2016-2018 году Симмонс работала в британском Национальном секретариате по безопасности.