Глава Эстонии во время визита в Москву поговорит с Путиным об Украине

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что во время визита в Москву хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным о конфликтах с Украиной и Грузией, а также о двусторонних отношениях между Эстонией и Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Мы всегда говорим об Украине, говорим о Грузии. Мы стараемся понять, какие могут быть пути решения для выполнения Минских соглашений. Мы обсудим двусторонние отношения, так как не стоит забывать, что в Эстонии и России все-таки есть двусторонние отношения", - отметила президент.

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По ее словам, речь идет о приграничном сотрудничестве и культурном сотрудничестве. "Впереди следующий бюджетный период Евросоюза, в котором, я надеюсь, будет продолжена совместная эстонско-российская программа ЕС. В двух соседей всегда есть темы для разговоров", - сказала Кальюлайд.

"Сама встреча является сигналом. Посмотрите, эстонские дипломаты и политики много говорят в мире о России, но на самом деле сложно понять, почему при этом они не разговаривают с Россией. Зная, что у нас достаточно мало точек соприкосновения, само по себе важно провести эту встречу", - отметила она.

Как сообщалось, Кальюлайд посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля. В столице России она примет участие в открытии отремонтированного здания посольства Эстонии.

Последний раз президент Эстонии посещал Россию 8 лет назад.