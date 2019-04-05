Решение ВТО "легализует" санкции Украины против РФ – Минэкономразвития

Решение ВТО по "транзитному спору" с РФ означает правомерность всех санкций, наложенных Украиной на Российскую Федерацию.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявила советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа.

Напомним, сегодня в ВТО распространили решение Группы экспертов по делу DS 512, в котором Украина выступает против Российской Федерации. В этом деле Украина утверждает, что РФ неправомерно ограничила транзитное движение с территории Украины через территорию РФ в третьи страны и нарушила базовые принципы многосторонней торговой системы.

Впрочем, группа экспертов ВТО признала, что действия России были оправданными, поскольку "чрезвычайная ситуация в международных отношениях" между Украиной и РФ действительно существует.

Роксолана Пидласа обращает внимание, что группа не предоставила каких-либо рекомендаций по приведению мер в соответствие с правилами ВТО.

"Такие выводы группы экспертов одновременно означают, что все действия Украины в торгово-экономической сфере, направленные на противодействие агрессии Российской Федерации, являются безусловно оправданными в глазах международного права и международного сообщества (санкции, эмбарго, ограничения в сфере валютно-финансового регулирования и все другие ограничения)", - пояснила она.

Сейчас Минэкономразвития изучает материалы дела и разрабатывает стратегию дальнейшей защиты интересов Украины в рамках ВТО, уточняет Пидласа.

Читайте подробнее в статье "Третье поражение в ВТО: какие последствия будет иметь провал в транзитном споре с РФ".