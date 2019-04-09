Еврокомиссия хочет провести газовые переговоры с Украиной и РФ до августа

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что хочет до летних каникул в августе провести трехсторонние переговоры с РФ и Украиной об условиях транзита газа после 2019 года.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает "Европейская правда".

"Европейский комиссар по энергетическому союзу Шефчович говорит, что хочет новые трехсторонние энергетические переговоры с Украиной и РФ до летних каникул в августе", - написал он в своем Twitter.

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Напомним, соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце этого года, и еще не было подписано ни одного нового контракта.

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" по условиям транзита газа после 2019 года.

Шефчович напомнил, что во время последней встречи стороны договорились "попытаться встретиться снова где-то в середине мая".

"Но пока, и я это понимаю, особенно из-за избирательной кампании в Украине, мы еще не получили ответа (о встрече). Но я могу вас заверить, что мы будем делать все возможное, чтобы провести трехстороннюю встречу до лета или до летних каникул", - сообщил вице-президент ЕК, цитирует "Интерфакс-Украина".

Еврокомиссар подчеркнул, что "времени остается мало".

"Все мы должны осознавать, что зима уже на носу. Мы должны разрешить ситуацию с поставками газа не только для следующей зимы, но, как вам известно, топ-приоритет для Европейского Союза - гарантировать безопасность долгосрочного транзитного контракта через Украину, как минимум, на следующие 10 лет. Это наш приоритет. Мы хотим провести встречу как можно скорее после президентских выборов в Украине", - добавил он.