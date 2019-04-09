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Родственники узников Кремля обратились с просьбой к членам ПАСЕ

Вторник, 9 апреля 2019, 21:50

Родные и близкие более полусотни украинцев, политических заключенных, которые  удерживаются в России, обратились с открытым письмом ко всем депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Текст письма, опубликованный Центром Гражданских Свобод, есть в распоряжении "Европейской правды".

"С болью и сожалением наблюдаем попытки России вернуться в ПАСЕ, не выполняя требований Ассамблеи, содержащиеся в ее резолюциях", говорится в письме с напоминанием об отчете депутата Тени Кокса, цель которого – отмена санкционного механизма. Авторы подчеркивают, что принятие такого предложения даст Москве возможность "уйти от ответственности за то, что она сделала с нашими близкими".

"Такая реформа для кого-то будет означать политическое решение, а для нас - потерю надежды. Мы призываем вас искать такое решение, которое предусматривало бы действия России, а именно освобождение политических заключенных в РФ, в оккупированном Крыму и тех, кого задержали на Донбассе ".

Под документом стоят подписи родственников 55 политзаключенных, объединенных в Ассоциацию политических заключенных Кремля и ОО "Освобождение из плена". Они напоминают, что это не полный список политзаключенных - в России содержится по меньшей мере 97 человек с таким статусом, а также более 120 военнопленных и гражданских заложников на оккупированном Донбассе.

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 "Для кого-то это просто имена. Для нас это – мужья и жены, братья, сестры или дети", подчеркивают авторы письма.

Как сообщалось, накануне политический комитет ПАСЕ поддержал принципиальные поправки к срочному докладу, с помощь которого которой пророссийское лобби пытается изменить регламент, обеспечив бы возвращение делегации России.

Голосование по докладу состоится в ПАСЕ в среду.

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